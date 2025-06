Nevjerojatne scene u Njemačkoj: Sjeverna Irska po prvi put u povijesti osvojila Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

via Guliver

Svjetsko prvenstvo za timove u pikadu koje se održava u Frankfurtu došlo je svom kraju. U finalnom susretu strelice su ukrstili parovi Walesa i Sjeverne Irske. Tamo su se Velšani borili za svoje treće zlato, prvo nakon 2023. dok su se Irci u svom prvom finalu borili za ispisivanje povijesti. Na kraju su naslov osvojili Sjeverni Irci pobijedivši s 10:9.

Prvi segment (pet legova) prošao je nevjerojatno brzo. Oba para igrala su na vrhunskoj razini te su se svake nepropuštene prilike kažnjavale. Tako su Daryl Gurney i Josh Rock (Sjeverna Irska) dva puta imali break prednosti da bi onda u petom legu propustili dvije strelice za 4-1 nakon prve pauze. Tada se ukazao Jonny Clayton (Wales) koji je u dvije strelice, T20 i D20, zatvorio stotku. Tako su on i Gerwyn Price smanjili na 3-2 pred prvi predah.

Drugi dio finalnog meča pripao je Velšanima koji su poravnali na 5:5, ali mogu žaliti za tim što nisu poveli sa 6-4 s obzirom na to da su imali prednost prvog bacanja. Nakon toga uslijedio je treći segment koji su s dva uzastopna lega osvojili Velšani da bi onda sa sjajna tri odgovorili Gurney i Rock. Tako su poveli sa 8-7 te su bili dva lega udaljeni od povijesne pobjede za Sjevernu Irsku.

U 16. legu su oba para odigrali jedan od lošijih legova u meču, a onda je Gurney sjajnim izlazom na 86 doveo Irce na korak od snova. Prva strelica otišla je u segment 1, ali onda su sljedeće dvije bile savršene. Prva je otišla u T19 da bi onda Gurney pogodio željeni D14 za 9-7. Velšani potom igraju jedan od boljih legova meča i vraćaju break te bacaju prvi kako bi pokušali poravnati na 9-9.

Do toga su došli, ali na teži način, Irci su imali četiri meč-strelice, ali sve su ih uspjeli promašiti. No, nije ih to smelo jer su nevjerojatno započeli odlučujući leg. Pogodili su 134, 180 i 171 što je značilo da Gurneyu treba još samo 16 za pobjedu. Prva nije ušla, ali zato druga i ukupno šesta meč-strelica ušla je u D8 za povijesnu pobjedu Sjeverne Irske na Svjetskom prvenstvu,

Sjeverni Irci nisu nikad bili u finalu u 15-godišnjoj povijesti turnira, ali sada su u prvom pokušaju došli do naslova.