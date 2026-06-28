VIDEO / Trenutak za povijest u odbojci: Odigran je najduži set ikad

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xKatarzynaxPlewczynskax via Guliver

Nevjerojatan set u Ligi nacija!

U nedjelju je u poljskim Gliwicama ispisana nova stranica odbojkaške povijesti. U susretu odbojkaša Poljske i Argentine odigran je najduži set otkako se igra FIVB Liga nacija. Najduži set u povijesti Lige nacija odigran je 9. lipnja 2024. između reprezentacija Turske i Njemačke. Drugi set tog meča završio je rezultatom 44:42 za Tursku, a trajao je gotovo 50 minuta.

Ujedno, Poljaci i Argentinci odigrali su i najduži set u modernoj reprezentativnoj odbojci.

Prva dionica trajala je čak sat vremena i ponudio nevjerojatnu dramu. Domaća reprezentacija propustila je čak 14 set-lopti, dok su Argentinci tek iz 12. pokušaja uspjeli zaključiti maratonski set i nakon 59 minuta igre povesti s 1:0 u setovima.

Nevjerojatna završnica dugo će se pamtiti, a ovaj dvoboj ostat će upisan u povijesnim knjigama svjetske odbojke.

Pogledajte kako je to izgledalo: