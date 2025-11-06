Ovečkin ponovno zabio i ispisao novu stranicu NHL povijesti!

Podijeli :

Larry MacDougal

Washington Capitalsi ostvarili su uvjerljivu pobjedu protiv St. Louis Bluesa u noći srijede na četvrtak, a Aleksandar Ovečkin ispisao je novu stranicu povijesti NHL-a.

Capitalsi su slavili s uvjerljivih 6:1, a drugi pogodak za domaću momčad postigao je legendarni Rus. Time je postao prvi igrač u povijesti koji je u NHL karijeri zabio 900 golova.

Prošle sezone Aleks Ovečkin stigao je i prestigao rekord koji je godinama držao Wayne Gretzky, za što mu je bilo potrebno 895 pogodaka.

No, ovaj je uspjeh korak dalje – dosegnuo je razinu koju je, iz današnje perspektive, gotovo nemoguće i zamisliti da bi itko mogao dostići.

Vratar St. Louisa, Jordan Binnington, pokušao je zadržati pak kojim je Ovečkin postigao svoj 900. gol kao uspomenu, no sudac ga je upozorio da to nije dopušteno te da mora vratiti pak na led.