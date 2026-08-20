EP za odbojkašice: Hrvatice na startu protiv svjetskih prvakinja

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Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija doputovala je na poprište Europskog prvenstva u švedski Goeteborg gdje će se igrati susreti skupine D.

Za početak slijede lagani trening, upoznavanje s hotelom, gradom i Skandinavium arenom, a pogotovo klimom, jer već u petak kreću okršaji. Za Hrvatice odmah najjačim susretom, protiv Italije u 16 sati, reprezentacijom koja je na prošlom EP prije dvije godine zauzela četvrto mjesto. Talijanke su 2021. bile europske prvakinje, dvije godine ranije brončane.

Hrvatske odbojkašice u posljednjih 15 godina niti jednom nisu svladale Italiju u službenom susretu.

No, ovo je nova hrvatska reprezentacija i želje i mogućnosti su puno veće. Izbornik Igor Arbutina cijelo je ljeto s igračicama, pripreme su tekle u tri faze, za MEVZA prvenstvo, Europsku ligu i na kraju za Europsko prvenstvo. Iskoristio je mogućnost novih pravila i poveo na put 15 igračica, a nekome će možda biti zanimljivo i da je u sastavu tek jedan libero, Izabela Štimac.

“Tako smo odlučili iz taktičkih razloga, jer imamo među primačicama-pucačicama, a imamo ih pet, polivalentnih igračica koje mogu uskočiti na poziciju libera, ako bude zatrebalo. Uostalom i nova pravila više ne traže izričito dva libera u sastavu, kao što je bilo prije. Mislim da je ovaj sastav trenutačno najbolje što hrvatska odbojka ima“, istaknuo je izbornik hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije Igor Arbutina.

Osvrnuo se hrvatski izbornik i na prve suparnice na prvenstvu.

“Tako je ispalo voljom ždrijeba i tu nema puno razmišljanja. Uostalom, možda je baš dobro krenuti u turnir s najjačim suparnikom, s Italijom, predvođenom legendarnim trenerom Juliom Velascom, da se odmah adaptiramo na snažni europski ritam. Iako, zapravo se ne bavimo time previše, imamo pet utakmica u sedam dana u skupini D i želja je biti među četiri prvoplasirane reprezentacije koje nastavljaju dalje put u borbi za drugi krug play offa“.

Kao generalna proba izborniku Arbutini su poslužila i dva prijateljska trening-susreta protiv Latvije u Rigi, neposredno pred put u Švedsku.

“Jedan smo susret izgubili 2-3, drugi dobili 4-1, jer smo igrali u dogovorenih pet setova. Puno smo ‘miksali’ sa sastavom, no ono što mi je bilo važno vidio sam i mogu reći da smo u optimalnoj formi”, zaključio je u predvečerje Europskog prvenstva izbornik hrvatske ženske odbojkaške reprezentacije Igor Arbutina.