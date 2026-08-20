Kakav susret u Milanu! Ronaldinho pozirao s Modrićem – evo što mu je napisao

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DeFodi Images via Guliver

Nogometni zaljubljenici diljem svijeta dočekali su pravu poslasticu na društvenim mrežama.

Legendarni Brazilac Ronaldinho (46) podijelio je na platformi X fotografiju u društvu Luke Modrića (40), a dvojica osvajača Zlatne lopte pozirala su zagrljena tijekom večere u jednom milanskom restoranu.

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“Saluti, amico!” (“Pozdrav, prijatelju!”), kratko je poručio brazilski velemajstor u objavi koja je odmah postala hit među navijačima.

Iako točne okolnosti njihova druženja nisu detaljno objavljene, lokacija susreta nije slučajnost. Ronaldinho je stigao u Italiju zbog novog i prilično iznenađujućeg angažmana u Serie C, gdje ga je u lipnju registrirala Ravenna. Plan vodstva kluba je da čuveni Brazilac, koji je posljednji službeni meč odigrao još 2015. godine za Fluminense, upiše barem jedan nastup te u njihovom dresu simbolično postigne posljednji pogodak profesionalne karijere.

S druge strane, hrvatski kapetan u Milanu odrađuje pripreme za svoju drugu sezonu u dresu Rossonera, nakon što je nedavno produžio vjernost klubu do ljeta 2027. godine.

Ovaj susret nosi i posebnu simboliku jer obojicu vezuje upravo kultni San Siro. Ronaldinho je dres Milana nosio od 2008. do početka 2011. godine, dok je Modrić prošlog ljeta stigao kao veliko pojačanje nakon 13 trofejnih godina u Real Madridu.

Riječ je o dvojici nogometnih velikana iz elitnog društva dobitnika Ballon d’Ora — Ronaldinho je prestižnu nagradu podigao 2005. na vrhuncu moći s Barcelonom, dok je Modrić najboljim na svijetu proglašen 2018. godine nakon osvajanja Lige prvaka i povijesnog srebra s Hrvatskom.