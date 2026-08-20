Varaždinci najavili okršaj s Dinamom: ‘Nećemo biti promatrači na Maksimiru’

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Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Varaždina u subotu od 21 sat gostuju na Maksimiru kod Dinama u sklopu četvrtog kola SuperSport HNL-a.

Sastav sa sjevera Hrvatske otvorio je prvenstvo u izvanrednoj formi s tri uzastopne pobjede — na domaćem terenu svladali su Hajduk (2:1) i Rijeku (2:0), dok su u Koprivnici nadigrali Slaven Belupo s uvjerljivih 4:1.

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Pred Varaždinom je sada najteži prvenstveni ispit, a utakmica dolazi u trenutku kada je Dinamo razapet između dviju ključnih utakmica doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga.

Strateg Varaždina Nikola Šafarić svjestan je veličine izazova, no ističe kako njegova momčad u Zagreb stiže na valovima velikog samopouzdanja:

“Sigurno je da je najteže igrati protiv Dinama na Maksimiru, ali s druge strane, mi dolazimo u najboljem ozračju. Kada bih mogao birati u kojem trenutku gostujemo na Maksimiru, to bi bio upravo ovaj jer smo puni samopouzdanja nakon dobrih igara i pobjeda. Znamo da će Dinamo biti agresivan, da su kvalitetni i da imaju širinu, no uvijek je zadovoljstvo takvim momčadima uzeti bodove. Moramo biti hrabri, jer se bez toga teško može nešto napraviti kod njih u gostima. Ova ekipa sve više vjeruje u sebe i osobno se nadam našoj dobroj utakmici i prezentaciji te da ćemo dati sve od sebe kako bismo ostvarili pozitivan rezultat.”

Unatoč tome što europske obveze zagrebačkog kluba donose potencijalni umor za domaćina, Šafarić naglašava da fokus mora ostati isključivo na vlastitoj izvedbi:

“Naravno da im sezona puno ovisi o Ligi prvaka i kvalifikaciji, što im ja osobno želim jer je to dobro i za njih i za cijeli hrvatski nogomet. Jednako tako i Rijeci i Hajduku želim da prođu dalje. Uopće se nećemo zamarati njihovim potencijalnim umorom kako nam to ne bi odvratilo pažnju s bitnih detalja. Mi ovisimo o sebi i moramo biti na pravoj razini. Kakav god Dinamo bio, ako mi ne budemo na najvišoj razini, još bolji nego u prve tri utakmice, teško se možemo bilo čemu nadati na Maksimiru.”

Optimizam uoči gostovanja u glavnom gradu ne krije ni čuvar mreže Varaždina Josip Silić, koji naglašava zajedništvo kao najveći adut svoje momčadi:

“Uz sav respekt prema Dinamu, na Maksimir ne idemo biti promatrači, nego idemo odigrati čvrstu i mušku utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Pokušat ćemo provesti trenerove taktičke zamisli na terenu. Svojim sam igrama u sva tri kola zadovoljan. Svi izgledamo dobro i ne bih izdvojio samo prvih jedanaest, nego cijelu svlačionicu. Svi se poznajemo u dušu i dišemo jedni za druge, i mislim da je to naša najveća snaga ove sezone.”