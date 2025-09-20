Nevjerojatna večer za Keniju u Tokiju: Osvojili su tri medalje za manje od pola sata!

Podijeli :

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Osmu atletsku večer na Olimpijskom stadionu u Tokiju obilježili su natjecatelji iz Kenije.

U razmaku nešto manjem od pola sata osvojili su tri medalje, od toga dvije zlatne. Publika je prvo u utrci na 5000 metara uživala u borbi Faith Kipyegon i Beatrice Chebet.

Kipyegon je slavila prethodno na 1500 metara, dok je Chebet bila najbolja na 10.000 metara. Odluka je pala u finišu, a bolju završnicu imala je Chebet. Povukla je na 150 metara prije cilja i to Kipyegon nije mogla pratiti.

Pobijedila je s 14:54,36, dok je Kipyegon istrčala 14:55,07. Bronca je pripala Talijanki Nadia Battocletti, koja je uzela i srebro na 10.000 metara.

Olimpijski prvak Kenijac Emmanuel Wanyonyi stigao je i do naslova svjetskog prvaka na 800 metara. Vodio je od početka do kraja. Djelovalo je da u posljednjih 50 metara gubi prvo mjesto, ali je sačuvao prisebnost i prvi ušao u cilj s 1:41,86.

Alžirac Djamel Sedjati kasnio je četiri stotinke, dok je Kanađanin Marco Arop, branitelj naslova, bio treći s devet stotinki zaostatka u odnosu na pobjednika.