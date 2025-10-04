Najbolji hrvatski hokejaš ponovno briljira u KHL-u: U pobjedi zabio novi pogodak

Podijeli :

Foto: Instagram (Borna Rendulić)

U subotne poslijepodne odigrana je utakmica između Shanghai Dragonsa i Traktor Chelyabinska, a utakmica je za hrvatske ljubitelje hokeja bila bitna zbog nastupa Borne Rendulića za kinesku momčad. Hrvatski hokejaš nastavio je sjajnu formu te je u desetoj utakmici KHL-a došao do svog 11. boda. Do toga je došao pogotkom za 2:0 u pobjedi 5:4 nakon produžetaka.

Shanghai je u vodstvo doveo Austin Wagner u prvoj trećini da bi u petoj minuti druge trećine Borna Rendulić zabio za 2:0 svoje momčadi. Uzvratio je Traktor golovima Grigorija Dronova i Andreija Nikonova koji je tako poravnao na 2:2.

Ipak, ubrzo je Wagner zabio za vodstvo Shanghaija, ali ni to nije riješilo pitanje pobjednika. Traktor je poravnao sredinom posljednjeg perioda golom Pierricka Dubea, a onda je pet minuta prije kraja Ryan Spooner zabio za 4:3.

Ni tada nije bilo gotovo jer je minutu prije kraja Traktor ponovno poravnao. Ovaj put je strijelac bio Mikhail Grigorenko. No, nije to obeshrabrilo Shanghai kojemu je u produžecima trebalo samo 54 sekunde za pobjedu. Strijelac je bio Nick Merkley.

Ova pobjeda gurnula je Shanghai na treće mjesto Zapadne Konferencije, a Rendulić je nakon ovog susreta 16. najbolji igrač lige po bodovima. S 4 gola i 7 asistencija trenutno ima 11 bodova.