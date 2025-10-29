Nagrada “Franjo Bučar” za životno djelo za 2025. Bebiću, Knegi i Novoselcu

Podijeli :

Godišnje nagrade dobili su Toni Kanaet, Petar Muslim, Dragan Crnov, Gabrijel Veočić, Mario Vukoja, Vjekoslav Kobešćak, Karlo Kodrić, Filip Mihaljević, Taekwondo klub Marjan, Luka Baković, Marko Mastelić i Biserka Vrbek.

Odluku o dobitnicima nagrada donio je Odbor državne nagrade za sport Franjo Bučar kojeg čine predsjednik Frane Žuvela te članovi Dražen Brajdić, Marijeta Ćelić, Patrik Koščak, Siniša Krajač, Stipe Pletikosa, Anđela Mužinić Vincetić, Robert Seligman i Dubravko Šimenc. Odluka je donesena temeljem prispjelih prijedloga na ovogodišnji Javni poziv.

“Svake godine ovim najvišim priznanjem koje Republika Hrvatska dodjeljuje sportašicama, sportašima, trenerima i svim drugim djelatnicima u sportu, nagrađujemo najbolje za njihova iznimna postignuća i doprinos koji daju razvoju sporta. I u 2025. naše sportašice i sportaši donosili su nam uspjehe i činili nas ponosnima te niti ovaj puta Odboru odabir nije lagan. Čestitam svim dobitnicima, kako na ovoj osvojenoj nagradi tako i na svemu što su postigli, a posebne čestitke upućujem dobitnicima nagrade za životno djelo, velikanima naših loptačkih sportova, gospodi Andri Knegu, Milivoju Bebiću i Martinu Novoselcu. Oni su svojim radom i uspjesima zadužili hrvatski sport i ovo je jedan dio naše zahvale za sve što su učinili”, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Dodajmo kako je ove godine ministar Glavina donio Odluku o povećanju novčanog iznosa nagrade te će svakom dobitniku nagrade za životno djelo uz diplomu i pozlaćenu medalju s likom Franje Bučara pripasti 9.000 eura umjesto dosadašnjih 6.700 eura, dok će dobitnici godišnje nagrade uz diplomu i posrebrenu medalju s likom Franje Bučara dobiti novčani iznos od 4.000 eura umjesto dosadašnjih 2.700 eura.