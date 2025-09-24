Martin Sinković: Ovo nije pravo stanje naše ekipe

Podijeli :

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Hrvatski četverac bez kormilara nije uspio izboriti mjesto u finalu Svjetskog prvenstva u Šangaju, a Martin Sinković ističe kako to nije pravo stanje ekipe koju uz njega čine njegov brat Valent te braća Anton i Patrik Lončarić.

U svojoj polufinalnoj utrci zauzeli su petu poziciju s vremenom 6:01.31. U finale su se plasirale tri najbrže posade – Velika Britanija (5:52.03), Nizozemska (5:53.86) i Australija (5:55.83). Iz druge polufinalne skupine prolaz su osigurali čamci Litve, Rumunjske i Francuske.

“Nažalost, nismo uspjeli ući u finale. Jednostavno nije bilo dovoljno skupnosti ni dinamičnosti. Konkurencija to odmah kazni, ako nismo u pravom ritmu. Sada nam ostaje borba u B finalu i dat ćemo sve od sebe da tamo pokušamo pobijediti”, rekao je Valent Sinković

“Definitivno trebamo u B finalu pokušati odveslati najbolju utrku koju možemo. Samo bih htio reći da ovo nije pravo stanje naše ekipe, uvjeren sam da možemo puno bolje. Ponosan sam na pripreme koje smo odradili i znam da smo svi dali sve od sebe, a vjerujem da ćemo to i pokazati.“ – zaključio je Martin Sinković.

Zanimljivo je da je ovo za Valenta Sinkovića prvi put nakon njegova premijernog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2007. da nije ušao u finale, dok je Martin Sinković posljednji put takvo iskustvo imao 2014. godine na Europskom prvenstvu u skifu.

Hrvatski veslači svoj će nastup u Šangaju zaključiti u petak, kada ih očekuje B finale.