Kustić: “Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala!

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, uputio je čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.

Ljubljana će zauvijek ostati upisana kao mjesto najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog futsala. “Mali” Vatreni u utakmici za treće mjesto UEFA Futsal Eura svladali su Francusku nakon izvođenja šesteraca i tako osvojili brončanu medalju.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić nije skrivao oduševljenje povijesnim rezultatom.

„Od srca čestitam našoj reprezentaciji, svim igračima, stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem i cijeloj delegaciji HNS-a na ovom fantastičnom uspjehu za hrvatski futsal. Već tijekom turnira vidjeli smo da su spremni za velike stvari, a visoku kvalitetu potvrdili su sjajnom predstavom protiv Francuske. Posebno sam impresioniran srcem, karakterom, mirnoćom i pobjedničkim mentalitetom koje su dečki pokazali u raspucavanju, nakon što su sedam sekundi prije kraja primili izjednačujući pogodak. Zahvaljujem i svim navijačima koji su nas u velikom broju podržali u Ljubljani”– bili su nam ogroman vjetar u leđa i divno je što su igrači s toliko navijača mogli proslaviti ovaj veliki uspjeh“, poručio je Kustić.

Istaknuo je i važnost ovog rezultata za budućnost sporta u Hrvatskoj.

„Oduševljen sam zajedništvom koje je krasilo našu momčad tijekom cijelog prvenstva. Uz evidentnu kvalitetu, upravo nas je to odvelo do najvećeg uspjeha u povijesti. Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala, koji je nekoliko puta bio blizu velikog rezultata, a sada se od reprezentacije oprostio na najljepši način – s medaljom. Ovaj rezultat najbolja je potvrda uzlaznog trenda hrvatskog futsala u koji Savez puno ulaže, a odličan se posao radi i u klubovima. Vjerujem da će ova bronca biti snažan poticaj za daljnji razvoj, temelj novih uspjeha i inspiracija generacijama koje dolaze“, zaključio je predsjednik HNS-a.

