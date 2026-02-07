Kustić: “Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala!

Ljubljana će zauvijek ostati upisana kao mjesto najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog futsala. “Mali” Vatreni u utakmici za treće mjesto UEFA Futsal Eura svladali su Francusku nakon izvođenja šesteraca i tako osvojili brončanu medalju.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić nije skrivao oduševljenje povijesnim rezultatom.

„Od srca čestitam našoj reprezentaciji, svim igračima, stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem i cijeloj delegaciji HNS-a na ovom fantastičnom uspjehu za hrvatski futsal. Već tijekom turnira vidjeli smo da su spremni za velike stvari, a visoku kvalitetu potvrdili su sjajnom predstavom protiv Francuske. Posebno sam impresioniran srcem, karakterom, mirnoćom i pobjedničkim mentalitetom koje su dečki pokazali u raspucavanju, nakon što su sedam sekundi prije kraja primili izjednačujući pogodak. Zahvaljujem i svim navijačima koji su nas u velikom broju podržali u Ljubljani”– bili su nam ogroman vjetar u leđa i divno je što su igrači s toliko navijača mogli proslaviti ovaj veliki uspjeh“, poručio je Kustić.

Istaknuo je i važnost ovog rezultata za budućnost sporta u Hrvatskoj.

„Oduševljen sam zajedništvom koje je krasilo našu momčad tijekom cijelog prvenstva. Uz evidentnu kvalitetu, upravo nas je to odvelo do najvećeg uspjeha u povijesti. Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala, koji je nekoliko puta bio blizu velikog rezultata, a sada se od reprezentacije oprostio na najljepši način – s medaljom. Ovaj rezultat najbolja je potvrda uzlaznog trenda hrvatskog futsala u koji Savez puno ulaže, a odličan se posao radi i u klubovima. Vjerujem da će ova bronca biti snažan poticaj za daljnji razvoj, temelj novih uspjeha i inspiracija generacijama koje dolaze“, zaključio je predsjednik HNS-a.