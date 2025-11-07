Kreće jedna od najtežih jedriličarskih regata na Jadranu, nastupa i Ivica Kostelić!

Podijeli :

Jedna od najzahtjevnijih jedriličarskih regata na Jadranu popularna Jabuka u petak navečer će imati start svog 22. izdanja. U Vodicama odakle tradicionalno počinje ova teška ruta proteklih dana okupilo se preko tisuću jedriličara sa 115 brodova! Među njima su i poznata imena Šime Fantela i Ivica Kostelić. Grad živi u ritmu regate, dok posade s uzbuđenjem čekaju noćni start i jedrenje prema legendarnom otočiću Jabuka.

“Regata Jabuka je počela kao san nekoliko entuzijasta, a danas je prepoznatljiv simbol Vodica i jedno od najposebnijih jedriličarskih iskustava na Jadranu. Dvadesetak godina kasnije, ona je više od natjecanja, to je okupljanje ljudi koje povezuje more i zajednička strast prema jedrenju. Zahvaljujući podršci grada i brojnih partnera, uspjeli smo stvoriti praznik jedrenja koji privlači više od tisuću jedriličara koji žele osjetiti magičnu ljepotu Jabuke”, kazao je uoči starta regate predsjednik Jedriličarskog kluba Tijat, Stanko Skočić, koji posebno ističe da čak 60 posto posada dolazi iz inozemstva.

Zlatni jedriličarski olimpijac Šime Fantela vraća se na Jabuku nakon 15 godina na regatnoj jurilici TP52 imena Scorpio.

“Prvi i jedini put na Jabuci sam bio u dvojcu sa Šimom Stipaničevim u Transat Miniju 650. Ove godine smo skupili pravu posadu u kojoj su top jedriličari poput Stjepana Vitaljića, Pave Pleslića i Marka Sorića te sjajnu jedrilicu TP52 tako da se veselim ovogodišnjoj regati”, poručio je Šime Fantela.

Naš proslavljeni olimpijac Ivica Kostelić u Vodice stiže s Figarom 3 Amelicor nakon sjajnog drugog mjesta po realnom vremenu u konkurenciji dvojaca osvojenog na mediteranskom offshore klasiku Rolex Middle Sea Race.

“Regata Jabuka bit će odličan test. I ovdje ću nastupiti u dvojcu, što je još jedan dobar trening prije odlaska u Francusku”, kratko je kazao Kostelić.

Start 22. izdanja regate Jabuka zakazan je za petak navečer ispred vodičke rive, što je uvijek poseban događaj za sve okupljene.