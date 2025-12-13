Krčmar izgubio u prvom kolu PDC Svjetskog prvenstva

Podijeli :

xShanexHealeyx PSI-16544-0024 via Guliver Image

U prvom kolu PDC Svjetskog prvenstva u pikadu je u subotu nastupio jedini hrvatski predstavnik Boris Krčmar. Njegov protivnik u prvom kolu bio je Englez Luke Woodhouse koji je 25. na pikado ljestvici dok je Krčmar na Svjetsko prvenstvo stigao kroz kvalifikacije i osvojeni turnir za jugoistočnu Europu. U ovom meču je Zagrepčanin imao svoje prilike, ali je izgubio s 3-1 u setovima.

Krčmar je u prvom setu poveo s 2-0 u legovima da bi kod 2-1 promašio šest strelica za set, a to je Woodhouse iskoristio za poravnanje na 2-2. Ubrzo potom je Englez pronašao svoju igru i napravio veliku prednost u odlučujućem legu prvog seta. Kod 85 je promašio bullseye, a Zagrepčanin mu je potom pokazao kako se to radi.

Kod 121 je prva strelica otišla u trostruki 20, druga u obični 11 što je značilo da mu ostaje bullseye, najmanji segment na ploči. Krčmar je uzeo dragocjeno vrijeme te je pogodio centar za 1-0 u setovima.

U drugom setu je Woodhouse ipak zaigrao bolje te je nakon osvojenog lega na svom bacanju, napravio break na Krčmarovom. To je učinio s pogođenih 110, a onda je sigurno osvojio i treći leg za 1-1 u setovima.

Treći set je, kao i prvi, otišao do samog kraja te se morao igrati odlučujući leg. Pet strelica je tamo za izlaz imao Krčmar, ali nijednu nije iskoristio i Woodhouse je s 3-2 došao na set od pobjede.

Četvrti set je Krčmar otvorio s breakom, a onda je promašio strelicu na dvostruko 20 za 2-0. Iskoristio je to Woodhouse za vraćanje stvari na početak. Nakon toga je Woodhouse osvojio još dva u nizu za 3-1 u setovima i prolazak u drugo kol gdje čeka pobjednika meča između Martina Lukemana i Maxa Hoppa.