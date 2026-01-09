Ivanišević, Šola, Gojun otvaraju jubilarnu 30. sezonu Sportskih igara mladih

U ponedjeljak, 12. siječnja, s početkom u 9 sati, u Dvorani Vladimir Bakarić u Velikoj Gorici započet će 30. sezona najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi – Sportskih igara mladih, priopćili su organizatori.

Jubilarna sezona započinje nagrađivanim projektom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“, koji spaja sport, igru i edukaciju o održivom razvoju. Djeca i mladi na kreativan način uče kako svojim ponašanjem mogu pridonijeti očuvanju okoliša i stvaranju održive budućnosti zajednice, a na zelenom SIM poligonu pokazat će znanje i motoričke vještine kroz igru razvrstavanja otpada.

Nakon edukativnog dijela i Zero Waste poligona, započet će Coca-Cola Cup, najveći malonogometni turnir u Europi za godišta 2011. i mlađe, koji kreću u borbu za plasman na Državnu završnicu Igara.

Više od 1.200 djece iz Velike Gorice sudjelovat će na prvom događanju svečane 30. sezone Igara, a podršku će im pružiti i Davor Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice, Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu sporta i turizma, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić, kao i brojni sportaši, prijatelji i ambasadori SIM-a među kojima su Goran Ivanišević, Vlado Šola, Jakov Gojun, Leon Ljevar, i drugi.

Plazma Sportske igre mladih prilika su svoj djeci da potpuno besplatno sudjeluju u natjecanjima u 10 sportskih disciplina: Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, Telemach Danu sporta, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, Sprite turniru u uličnoj košarci, FIDE turniru u šahu, odbojci, odbojci na pijesku, tenisu i rukometu.