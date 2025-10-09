Hrvatski parastrijelci osvojili tri medalje na Europskom prvenstvu!

Podijeli :

FB / Hrvatski parastreljački savez

Na osječkoj streljani Pampas i u dvorani Gradski vrt održano je Europsko prvenstvo u parastreljaštvu na kojem je nastupilo 180 parastrijelaca iz 33 zemlje među kojima i 11 hrvatskih predstavnika.

Hrvatski strijelci osvojili su tri srebrne medalje, sve tri u kategoriji slijepih i slabovidnih.

Prvu medalju za Hrvatsku osvojili su Ruža Markešić, Darko Golubić i Fran Skračić u ekipnoj konkurenciji discipline 10m VIS zračna puška stojeći sa 1.440 pogođenih krugova. Zlato je pripalo Poljacima (1.619), a bronca Fincima (1.066).

U pojedinačnom poretku Fran Skračić je izborio 6. mjesto, Darko Golubić je osvojio 11. poziciju, a Ruža Markešić je bila na 12. mjestu.

Posljednjeg dana natjecanja hrvatski strijelci su osvojili još dvije srebrne medalje. U disciplini 10m VI zračna puška ležeći naši su reprezentativci Ruža Markešić, Petar Jelaković i Fran Skračić izborili ekipno srebro sa ukupno 1.803 krugova. I u ovoj disciplini pobijedili su Poljaci (1.841), dok su Finci bili treći (1.761).

U finalu pojedinačne konkurencije, Jelaković se borio do zadnjeg kruga za zlato protiv Španjolca Agera Solabarrieta Txakarte koji je na koncu slavio. Španjolac je pobijedio sa 242.5 krugova, dok je Jelaković pogodio 242 kruga.

“Ponosan sam i sretan zbog osvojenih medalja. Bilo je nevjerojatno, u šest mjeseci rada i treninga ostvario sam odlične rezultate,” kazao je Jelaković.

“Nadam se da je ovo tek početak, ovo natjecanje mi je donijelo samopouzdanje u vjeru u sebe,” dodao je.

Bronca je pripala Poljaku Boguslawu Rutkowskom (221.6). Dobar nastup imali su i naši preostali strijelci. Fran Skračić bio je deseti, Darko Golubić 13., a Ruža Markešić završila je na 16. mjestu.

“Reprezentativci su se vrijedno pripremali tijekom ljetnih mjeseci za ovo Europsko prvenstvo u Osijeku, opravdali su to vrlo dobrim rezultatima. Iskreno čestitam svima na rezultatima, osobnim rekordima i osvojenim medaljama! Hvala Hrvatskom paraolimpijskom odboru kao i Hrvatskom parastreljačkom savezu na podršci našoj reprezentaciji,” istaknuo je izbornik Moris Popović.