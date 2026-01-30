Hrvatski hokejaš oduševio u drugoj najjačoj ligi svijeta: U pobjedi je zabio dva gola

Podijeli :

Foto: Instagram (Borna Rendulić)

U petak navečer se u Rusiji, u Sankt Petersburgu, igrao susret KHL-a, druge najjače lige na svijetu. Kineski Šangaj Dragonsi su tamo "ugostili" ekipu iz Sočija te su pobijedili s 5:2, a ključnu ulogu imao je najbolji hrvatski hokejaš Borna Rendulić.

Hrvatski hokejaš asistirao je za prvi gol Wyatta Kalynuka, a onda se u drugoj trećini sam upisao u strijelce i to dva puta. U drugoj minuti perioda zabio je za 3:1 da bi dvije minute kasnije pogodioza 4:1.

Na kraju je susret završio 5:2 za Šangaj koji je tako smanjio zaostatak za osmom momčadi Zapadne konferencije. Sankt Petersburg im sada bježi šest bodova, ali imaju i dvije utakmice manje što je značaj problem za Dragonse.

Svakako će im trebati pomoć Rendulića koji je jedan od dvojice najboljih u klubu. Zabio je 18 golova i upisao 21 asistenciju dok je njegov kolega Nick Merkley upisao obrnuti učinak. On ima 21 gol i 18 asistencija.