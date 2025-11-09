Hrvatske stolnotenisačice osvojile turnir u Portugalu

Podijeli :

NOUSHAD via Guliver Images

Hrvatske stolnotenisačice Mateja Jeger Majstorović i Lea Rakovac osvojile su WTT Feeder u portugalskom gradu Vila Nova de Gaia u konkurenciji ženskih parova.

Hrvatski par je u finalu nadigrao Malezijke Lyne i Tee sa 3-1 (8, 9, -4, 12) i tako stigao do svog drugog zajedničkog naslova u karijeri.

Činilo se kako će to biti jednosmjeran susret, naše djevojke su povele 2-0 u setovima, ali Malezijke su se vratile u igru, smanjile na 2-1 i potom u četvrtom setu vodile 9-4. No, Hrvatice su nanizale pet poena i izjednačile. Do kraja su uspjele spasiti dvije set lopte, propustile jednu meč loptu, a potom iskoristile drugu meč loptu.

Na putu do trofeja Jeger Majstorović i Rakovac redom su svladale Portugalke Leal i Santu (3-2), Talijanke Monfardini i Arliju (3-1), Poljakinje Bajor i Wielgos (3-0), a u finalu bile bolje od spomenutih Malezijki.

Prvi zajednički naslov osvojile su u travnju ove godine na turniru u Otočecu, a pet mjeseci kasnije stigao je i novi trofej. U međuvremenu su ostvarile niz vrijednih rezultata – treća mjesta u Zagrebu i Havirovu 2024., treće mjesto u Düsseldorfu početkom 2025. te osminu finala Svjetskog prvenstva.

“Prvi meč s Portugalkama bio je najteži. One su mlade igračice, dobile su wild card, a mi smo bile favoritkinje. Dobile smo 3-2 i taj je susret zapravo odredio naš daljnji put. Nakon toga igrale smo protiv vrlo jakih Talijanki, dobile 3-1, s tim da je treći set, kojeg smo dobile s 18-16, bio presudan. S Poljakinjama je, zanimljivo, bilo lakše nego što smo očekivale, mislile smo da će to biti najteži meč. U finalu smo povele 2-0, one su se vratile na 2-1 i u četvrtom setu imale 9-4.

Nismo imale rješenja, ali ostale smo pozitivne i, hvala Bogu, završilo je na našu stranu. Druga titula, osjećaj je stvarno odličan. Igramo zajedno od malena, dobro se poznajemo i razumijemo. Ako jednoj ne ide taj dan, druga uvijek povuče. Svaki dan jedna drugoj pružamo podršku, čuvamo leđa, puno je lakše nego u pojedinačnoj konkurenciji. Iz turnira u turnir stječemo iskustvo, igramo smirenije, podrška je stalna i od početka idemo samo pozitivno i mirne glave,” istaknula je Rakovac.

Najbolji renking karijere bilo im je 25. mjesto na svijetu, a trenutno su 43. No, s obzirom na to da su u Portugalu osvojile dosta bodova očekuje ih novi pomak na ljestvici.