Hrvatske stolnotenisačice oprostile se od EP-a, izbornik: ‘Stvarno nismo imali sreće’

Nažalost, sva tri meča su otišla na stranu Slovakinja, nakon što je u prvom dvoboju Hana Arapović u tri seta (11-3, 11-7, 11-4) bila bolja od Barbore Varady.

“Nakon što smo poveli 1-0 mislio sam da cemo glatko dobiti. Stvarno nismo imali sreće jer smo pogubili sva tri meča u pet setova. Lea izgubi od njihove druge igračice Kukulkove, koja je neplanirano igrala i dobila oba meča. Očekivalo smo i da Malobabić dobije Labošovu, a u četvrtom meču naša najbolja igračica Arapović propusti vodstvo od 2-0 i 8-7. Danas stvarno nismo imali sreće i čestitam Slovakinjama. Da smo pobijedili dojam s ovog prvenstva bi bio odličan, no moje igračice nisu razočarale, dapače, prošle su skupinu s dvije pobjede i osigurale su nastup na SP-u”, kazao je vidno nezadovoljan izbornik Šurbek.

Junakinjom slovačke pobjede postala je Tatiana Kukulkova, koja je u drugom meču svladala Leu Rakovac s 3-2 (2-11, 11-8, 11-7, 8-11, 11-9), a potom je u četvrtom dvoboju preokrenula zaostatak od dva seta protiv Hane Arapović i na kraju slavila u pet setova (7-11, 13-15, 11-8, 11-9, 11-6).

U trećem meču je Ema Labošova u pet setova svladala Ivanu Malobabić (11-8, 11-8, 7-11, 4-11, 11-9).

“Imale smo stvarno jako puno peha, ako ćemo iskreno. To su bile za Slovačku one kako mi velimo ‘prasice’, rub stola, sretni poeni. I to je odlučilo ovaj meč, ali nema govora, to je zaslužena pobjeda Slovakinja i ja im čestitam. Naš najveći cilj je ipak bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Londonu i to smo ostvarile. Htjele smo mi naravno i više i dalje i bolje, tako jasno. Netko mora u jednom susretu pobijediti, netko izgubiti. Sada smo nažalost mi bile te koje su izgubile. Sljedeći ćemo se put vratiti jače “, kazala je Lea Rakovac.

Hrvatske stolnotenisačice su tako završile nastup na Europskom prvenstvu, a Slovakinje će se u petak protiv Rumunjske boriti za plasman u polufinale.