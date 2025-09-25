Hrvatska stigla do prve pobjede u povijesti novog olimpijskog sporta!

Ostali sportovi 25. ruj 2025
Hrvatski savez američkog nogometa

Hrvatska po prvi puta u povijesti nastupa na Europskom prvenstvu u novom olimpijskom sportu flag footballu, odnosno američkom nogometu bez kontakta.

Naši su predstavnici u svom drugom nastupu u Parizu stigli do prve pobjede.

Hrvatska je u četvrtak ujutro poražena od Španjolske 45:13, ali je u drugom navratu izašla na teren i porazila Gruziju s 34:0. Protivnici nisu imali rješenja, a naša je reprezentacija stigla do prve pobjede i ispisala povijest sporta.

Sljedeća utakmica se isto igra danas te će Hrvatska od 15:30 igrati protiv Velike Britanije,

