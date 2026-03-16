Hrvatska reprezentacija gluhih u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu

Ante Plećaš

U dramatičnoj četvrtfinalnoj utakmici Europskog futsalskog prvenstva za gluhe u Poreču Hrvatska je svladala Izrael 5-4, a pobjedu je pogotkom u završnici potvrdio Jurica Karan.

U utakmici punoj preokreta hrvatska reprezentacija čak se tri puta vraćala iz rezultatskog minusa prije nego što je Jurica Karan pogotkom u završnici donio veliku pobjedu i plasman među četiri najbolje reprezentacije prvenstva.

Hrvatska je dobro otvorila susret i od početka pokušavala nametnuti ritam, ali je Izrael prvi došao do vodstva pogotkom Adanija u petoj minuti. Odgovor Hrvatske stigao je ubrzo, kada je Jurica Karan u sedmoj minuti zabio za 1-1. Izrael je u 12. ponovno poveo, ovoga puta pogotkom Kakhramonova, no Hrvatska se još jednom vratila i do izjednačenja stigla autogolom izraelske reprezentacije u 16. minuti, pa se na odmor otišlo s rezultatom 2-2.

U nastavku je Izrael ponovno uspio stvoriti prednost. Bar Gad je u 21. pogodio za 3-2, a Orfi je u 29. minuti povećao na 4-2. Hrvatska se ni tada nije predala. Viler Jović smanjio je na 3-4 u 30. minuti, a Josip Jakovljević je u 33. zabio za novo izjednačenje i povratak Hrvatske u utakmicu. Potpuni preokret stigao je u 38. minuti kada je Karan svojim drugim golom na susretu postavio konačnih 5-4 i odveo Hrvatsku u polufinale.

„Teška utakmica. Tri puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa i mogu samo čestitati svojoj momčadi na pobjedi, ali i na tome što su se iz tog zaostatka uspjeli vratiti čak tri puta. Pobijedili smo uz malo sreće, ali kako se kaže, sreća prati hrabre pa smo na kraju zasluženo slavili. Sada nam preostaje pripremati se za polufinale. Prije toga ide regeneracija i vidjeti kakva je situacija s ozljedama, ima li ih ili nema. Nakon toga slijedi priprema za polufinale, promatrat ćemo suparnika iz drugog četvrtfinala i spremni čekati novi dvoboj. Nadam se pobjedi u polufinalu“, rekao je izbornik Ante Kraljević.

„Prije svega bih zahvalio našim navijačima koji su došli u velikom broju. Što se tiče same utakmice bila je vrlo borbena i s puno preokreta. U prvom poluvremenu imali smo dosta grešaka pa smo se na poluvremenu dogovorili što moramo promijeniti. Pokazali smo karakter, borili smo se muški i ostavili srce na terenu. Na kraju je pobjeda zaslužena“, izjavio je Luka Roso.

Polufinale je na rasporedu u četvrtak, a Hrvatsku tamo čeka pobjednik susreta Ukrajina – Češka.