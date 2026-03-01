Hrvatska hokejaška reprezentacija izgubila od Rumunjske i ostala bez promocije u viši rang Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

U nedjelju se na zagrebačkim Utrinama odigralo posljednje kolo Svjetskog prvenstva IIIA divizije za žene. Hrvatska je u posljednjem susretu dana tražila pobjedu koja bi im donijela plasman u viši rang, ali Rumunjska je bila prejaka te je slavila s 5:2.

Već nakon tri minute su gošće iz Rumunjske povele s 1:0 golom Orsolyje Feher, a do kraja trećine su se na semafor upisale i Anna Vitos te Ana Voicu. Bio je to veliki udarac za Hrvatsku kojoj je samo pobjeda u regularnom vremenu donosila plasman u viši rang, odnosno u IIB diviziju.

Nisu u drugoj trećini Hrvatice uspjele smanjiti zaostatak. Štoviše, Rumunjke su u 18. minuti drugog perioda preko iskusne Timee Csizszer povele s 4:0 te se u posljednjih 20 minuta ušlo s velikih +4 za Rumunjke.

Hrvatskoj reprezentaciji tako je trebalo čudo u posljednjoj trećini kako bi prvi put nakon 2023. godine izborili mjesto u višem rangu svjetskog hokeja. U osmoj minuti Hrvatice su se uspjele upisati na semafor, a to je učinila legendarna Diana Stolar koja je sinonim za ženski hokej u Hrvatskoj. Iskusna igračica je u osmoj minuti zabila u igri s igračicom više. 50 sekundi kasnije Hrvatska je smanjila na 4:2, a pogodila je Petra Soldić, 16-godišnjakinja koja oduševljava na ovom Svjetskom prvenstvu IIIA divizije.

Iako se činilo kako bi se Hrvatice mogle vratiti, Zlate Eva pogodila je za 5:2 i Rumunjska je osvojila SP IIIA dok je Hrvatska završila bez medalje na četvrtom mjestu.