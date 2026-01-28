Hrvatska futsal reprezentacija preokretom protiv domaćina izborila četvrtfinale Eura

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx/xSPPx Sportspressphoto_SPR43728 via Guliver Image

U trećem kolu Europskog prvenstva u futsala Hrvatska je tražila pobjedu protiv domaćina Latvije kako bi prošla u sljedeću fazu. Iako su Latvijci rano poveli, Hrvatska je uspjela preokrenuti i slaviti s 4:1.

Već u petoj minuti susreta Latvija je povela golom Edgarsa Tarakanovsa te je Hrvatska bila u velikim problemima. Pritiskali su izabrani Marinka Mavrovića, ali vratar Rainers Murnieks izluđivao je hrvatske napadače.

Ipak, u posljednjoj minuti poluvremena je Josip Jurlina pogodio za 1:1 i na predah se otišlo s “živim” rezultatom za Hrvatsku. Na krilima toga Hrvatska je u drugom dijelu preko Luke Perića povela u 25. minuti da bi šest minuta kasnije Vitor Hugo de Lima da Silva, naturalizirani Brazilac, pogodio za 3:1 i rješenje pitanje pobjednika.

Ubrzo je za 4:1 pogodio i David Mataja te je Hrvatska osigurala prolaz skupine. Kako je u drugom susretu Francuska pobijedila Gruziju s 3:1, Hrvatska je u četvrtfinale prošla s drugog mjesta što znači da će tamo igrati protiv Armenije.

Taj susret igrat će se 31. siječnja u Kaunasu. Pobjednik tog ogleda će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Portugala i drugoplasirane ekipe iz skupine C.