Hrvat briljira u Rusiji: Ponovno je zabio gol u pobjedi svoje momčadi

Podijeli :

Foto: Instagram (Borna Rendulić)

Najbolji hrvatski hokejaš Borna Rendulić nastavlja igrati u sjajnoj formi u KHL-u, drugoj najjačoj ligi hokeja na ledu. Za svoje Shanghai Dragonse bio je strijelac u pobjedi 3:2 protiv Dinama iz Moskve.

Dragonsi su poveli u petoj minuti golom Nikite Popugayeva da bi u 15. minuti tu prednost povećao Gage Quinney. Gosti iz Moskve su smanjili početkom druge trećine golom Cedrica Paquettea, ali taj priključak bio je kratkog vijeka.

Za to je zaslužan bio hrvatski reprezentativac Borna Rendulić koji je samo dvije i pol minute kasnije povećao vodstvo Dragonsa na 3:1. To je Renduliću bio već šesti gol u 14. utakmici, a uz to ima i 8 asistencija. Ipak, do kraja drugog perioda Dinamo je ponovno smanjio. Ovaj put je strijelac bio Igor Ozhiganov. Bio je to posljednji pogodak u drugoj trećini.

U posljednjem periodu nije bilo pogodaka te su Shanghai Dragonsi pobijedili s 3:2 i skočili na vrh Zapadne Konferencije s 20 bodova.