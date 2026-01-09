Hokejaši Siska slavljem protiv Talijana vratili se na vrh Alpske lige

Podijeli :

KHL Sisak

Hokejaši Siska svladali su u četvrtak talijanski Merano u gostima 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) te se vratili na vrh ljestvice osvojivši tri važna boda u borbi za prvih pet mjesta Alpske lige koja vode direktno u doigravanje.

Siščani su odlično otvorili utakmicu i već nakon deset minuta imali 2:0.

Prvo je u šestoj minuti zabio Marijus Dumčius na asistenciju Danile Larionovsa da bi samo pet minuta kasnije vodstvo udvostručio Rene Čanić u akciji u kojoj su još sudjelovali Tjaš Lesničar i Yeob Kim.

Merano je uspio smanjiti zaostatak pred kraj prve trećine, ali to je bilo sve od domaćina.

Dumčius je svojim drugim golom večeri vratio prednost na dva razlike.

Vratar Vilim Rosandić s 26 zaustavljenih udaraca i obrana Siska potom su sigurno utakmicu priveli kraju, izdržavajući pritisak domaćina u posljednjoj trećini koja je završila bez pogodaka..

Prvih pet najboljih ekipa osigurava playoff nakon prve faze natjecanja. U igri je još 15 bodova, a Sisak ih trenutno ima deset više od šestoplasiranog Kitzbuhela.

Nakon velike pobjede u Južnom Tirolu, Vitezovi u subotu gostuju u Salzburgu kod Red Bulla. Sisak ima 61 bod, Austrijanci bod manje ali i dvije utakmice manje.