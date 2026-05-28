Carolina na korak do finala Stanley Cupa

Carolina Hurricanes su doveli Montreal Canadiense na rub eliminacije u finalu Istočne konferencije nakon što su ih sinoć u četvrtoj utakmici na njihovom terenu svladali s 4:0 i poveli u seriji na četiri pobjede 3:1.

Ako Hurricanesi ponovno pobijede u petoj utakmici u petak u Raleighu osigurat će nastup u finalu Stanley Cupa po treći put u povijesti franšize.

Gostujući Hurricanes su postigli tri poena u manje od tri minute u prvoj trećini, a Frederik Andersen je imao 18 obrana.

Sebastian Aho postigao je gol s igračem više, a kapetan Jordan Staal i Logan Stankoven također su zabili u prvoj trećini. Andrei Svechnikov dodao je gol u praznu mrežu pred kraj treće trećine.

Jakub Dobes obranio je 39 lopti na svoj 25. rođendan za Canadiense, koji su izgubili četiri utakmice zaredom kod kuće i šest od osam ukupno u Montrealu tijekom doigravanja.