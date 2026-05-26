Carolina drugi put zaredom slavila u produžecima i napravila ‘break’ u finalu Istoka

U noći s ponedjeljka na utorak odigrana je treća utakmica finala Istočne konferencije u NHL-u. Montreal Canadiensi su ugostili Carolina Hurricanese te su izgubili s 3:2 nakon produžetaka.
Kao i u drugom susretu, dva puta je vodila Carolina. Prvi put su poveli u devetoj minuti preko Shaynea Gostisbherea. Tu prednost anulirao je Mike Matheson u 16. minuti da bi novu prednost Hurricanesi zaradili u 17. minuti golom Taylora Halla.
Sve do pete minute drugog perioda na semaforu je bilo 2:1, a onda je Lane Hutson u igri s čovjekom više pogodio za 2:2. Od tog trenutka do kraja regularnog vremena nije bilo golova što je značilo da se drugu utakmicu u nizu odlazi u produžetke.
Tamo golova nije bilo do 15. minute kada Sebastian Aho pogađa za 3:2 Caroline i drugu pobjedu u nizu nakon produžetaka.
Poveli su tako Hurricanesi s 2-1 u pobjedama. Svoju treću tražit će 28. svibnja od dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Susret će se također igrati u Montrealu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!