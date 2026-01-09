Gotov je drugi dan završnice Q-schoola: Grbavac izborio četvrtfinale i napravio veliki korak prema Tour karti

Podijeli :

Guliver Image

U petak je počeo drugi dan završnice Q-schoola, natjecanja u kojem se 128 pikadista bori za osvajanje Tour karte s kojom mogu nastupati na svim profesionalnim turnirima u PDC kategoriji. Tamo je Hrvatska imala petoricu predstavnika (Romeo Grbavac, Boris Krčmar, Tomislav Rosandić, Zvonimir Lešić i Danijel Ožbolt), a najbolji rezultat ostvario je Grbavac koji je došao do četvrtfinala.

Pikado dan u njemačkom Kalkaru otvorili su Danijel Ožbolt i Zvonimir Lešić čiji su protivnici bili Moritz Hilger i Richard Balogh. Ožbolt je odigrao iznad svih očekivanja te je kvalitetnog Nijemca dobrano namučio. Nekoliko puta se spašavao te je odveo meč u leg odluke gdje je ipak Hilger na kraju došao do pobjede od 6-5.

Lešić je, s druge strane, odigrao sjajn meč protiv Mađara Balogha te je sa 6-2 u leogvima došao do trećeg boda u drugom danu završnice Q-schoola. Svoj bodovni konto ipak nije povećao jer je u drugom kolu izgubio od Radeka Szaganskog sa 6-3 u legovima.

Nešto kasnije su svoje mečeve započeli Boris Krčmar i Tomislav Rosandić. Rosandić je imao teškog protivnika jer je igrao protiv Floriana Preisa, juniorskog finalista WDF Svjetskog prvenstva. Mladi Nijemac pokazivao je kvalitetu, ali je kod 3-2 “Rosa” pogodio 146 za 3-3 i od tog trenutka se promijenio meč. Rosandić je preokrenuo na 5-3, a na kraju je slavio sa 6-4 te je izborio drugo kolo gdje je igrao protiv Borisa Krčmara. Zagrepčanin je uvjerljivom pobjedom nad Cedricom Jeskeom (6-1) zakazo reprizu finala jugoistočnih europskih kvalifikacija za PDC Svjetsko prvenstvo.

U ovom susretu je ipak slavio Rosandić, a ponovno je bilo dramatično. Obojica su imali meč-strelice, a na kraju je sa 6-5 Rosandić izborio treće kolo. Tamo je ipak Hrvat izgubio od Nijemca Matthiasa Ehlersa s uvjerljivih 6-1.

Unatoč tim porazima Hrvatska nije ostala bez predstavnika, a za to se pobrinuo Romeo Grbavac. On je u prvom kolu odigrao maestralan meč protiv Španjolca Rubena Lopeza (6-1) da bi u drugom meču nadoknadio zaostatak od 5-2 u legovima protiv Franka Brunsa. Nakon te pobjede od 6-5 naletio je na Bena Robba, Novozelanđanina koji ima iskustva igranja na Svjetskom prvenstvu, no Grbavac je za njega imao rješenje te je slavio sa 6:4. Sljedeći protivnik za njega nakon minimalne pauze bio je Nijemac Yorick Hofkens kojega je Grbavac svladao s uvjerljivih 6-2.

Uslijedila je nešto duža pauza za hrvatskog predstavnika jer je morao čekati završetak meča između Patricka Bulena i Mathiasa Ehlersa, parom s kojim se križao. Na kraju je saznao da će igrati s Nijemcom Ehlersom. Imao je u tom meču Grbavac svoje prilike, ali ih nije koristio te je na kraju izgubio sa 6-3.

Tako u drugom danu Grbavac nije osvojio svoju Tour kartu (osvajaju je prva dvojica na svakom od četiri turnira), ali se postavio u dobru poziciju za preostala dva dana. U protekla dva dana osvojio je pet bodova, a predviđa se da bi osam pobjeda uz dobru leg-razliku trebalo biti dovoljno. To znači da Grbavac u sljedeća dva dana mora ostvariti tri pobjede kako bi postao PDC profesionalac.