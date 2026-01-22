Gorša postavio novi hrvatski rekord, spreman će loviti svoje šeste Olimpijske igre

Podijeli :

REUTERS/Ann Wang

Kao da vrijeme nema utjecaja na Petra Goršu. Hrvatski strijelac, koji je nedavno navršio 38 godina, osvojio je već svoju drugu medalju ove godine, a pritom je ispisao i novu stranicu hrvatske streljačke povijesti postavivši državni rekord u disciplini zračne puške.

Nakon što je prošlog tjedna u slovenskim Rušama osvojio broncu u miksu s Valentinom Gustin Šipek na Grand Prixu, član Dalmacijacementa stigao je do srebra na H&N kupu u Münchenu u pojedinačnoj konkurenciji.

Gorša je u kvalifikacijama pogodio 635,0 krugova, čime je srušio dosadašnji hrvatski rekord. Sjajan rezultat za strijelca koji je 11. siječnja proslavio rođendan. Ispred njega u kvalifikacijama bio je tek Nijemac Max Ohlenburger s prednošću od 0,1 kruga, dok je treće mjesto zauzeo Mađar Zalan Pekler s 633,1 krugom.

U finalu je Gorša nastavio s vrlo kvalitetnim nastupom, no zlato mu je izmaklo u samoj završnici. U posljednja dva hica Pekler je bio precizniji te je osvojio prvo mjesto s ukupno 252,5 krugova, dok je hrvatski strijelac završio drugi s 252,3 kruga, uz minimalni zaostatak od svega 0,2 kruga. Brončanu medalju osvojio je Nijemac David Koenders s 231,1 krugom.

Sve to snažno sugerira da je Gorša u izvrsnoj formi i potpuno spreman izboriti nastup na svojim šestim Olimpijskim igrama.