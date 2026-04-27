Fenomenalna priča iz Engleske: Žena osvojila profesionalni muški turnir u pikadu

Foto: PDC

U ponedjeljak smo u Milton Keynesu u Engleskoj vidjeli ispisivanje povijesti.

Na 11. turniru iz PDC Players Championship serije do naslova je stigla pikadistica Beau Greaves. 22-godišnja pikadistica iz Engleske na putu do titule porazila je Adena Kirka (6-4), Thomasa Lovelyja (6-4), Jeffreya Sparidaansa (6-2), Karela Sedlačeka (6-4), Roba Crossa (6-5), Garyja Andersona (7-1) te Michaela Smitha (8-7).

Zanimljivo je da je na putu do titule porazila tri bivša svjetska prvaka (Cross, Anderson, Smith) te je tako pokazala da je dostojna nastupati među muškarcima. Ovim naslovom postala je prva pikadistica koja je osvojila profesionalni turnir u pikadu koji je otvorenog tipa te na njemu mogu nastupati i muškarci i žene na istim turnirima.

Već je prošle godine Greaves pokazala da je klasa za sebe kada je osvojila Tour kartu (profesionalnost) nastupima na PDC Development Touru gdje je završila u TOP 3.

Ovom titulom je Greaves skočila na 79. mjesto pikado ljestvice te joj treba još samo 13 mjesta napretka kako bi osigurali “stalni” status profesionalca. Naime, najboljih 64 pikadista u kalendarskoj godini zaključno sa Svjetskim prvenstvom osiguravaju Tour kartu na još 12 mjeseci.