Predsjednik Rijeke nakon scena u finalu HMNL-a: ‘To je sačica kretena, ne želim ih u dvorani’

Foto: Torpedo Media

HMNK Rijeka svladala je Olmissum rezultatom 5:4 nakon produžetaka u drugoj utakmici finala doigravanja SuperSport HMNL-a te se tako približila osvajanju povijesnog naslova prvaka Hrvatske. Momčad iz Omiša bila je vrlo blizu pobjede u riječkoj Dvorani mladosti, no domaći su u završnici uspjeli izboriti dodatno vrijeme i potom doći do vrijednog slavlja.

Susret je obilježio i neugodan incident iz 29. minute, kada je Olmissum stigao do izjednačenja na 3:3. Nakon duge lopte vratara Rozge, Kovačević je asistirao Toni Kirevski, koji je preciznim lobom svladao vratara Sääfa. Tijekom proslave gola iz publike je prema gostujućim igračima poletjela čaša koja je pogodila Kirevskog u glavu. Igrač Olmissuma pao je na parket držeći se za glavu, zbog čega je utakmica nakratko prekinuta, a nastavila se tek nakon liječničke pomoći.

Na događaj se nakon utakmice osvrnuo predsjednik i jedan od osnivača riječke momčadi Vedran Frelih.

“Poprilično se glupo osjećam dok snimam sam sebe, ali još bi se gluplje osjećao da pišem neke fraze i floskule. Moram reagirati kao odgovorna osoba u klubu”, započeo je.

“U ovo smo ušli čistog srca i zna moja obitelj koliko rezultati Rijeke na mene utječu, koliko mi je tjedan lijep kad pobijedimo. Sad smo pobijedili važnu utakmicu u finalu, ali došao sam doma i nisam baš bio sretan. Razmišljao sam je li moralo biti nepotrebnih scena u dvorani. To nije Rijeka i to nije slika svih nas”, nastavio je.

“To je šačica kretena, izrazit ću se tako jer su to kreteni, najblaže rečeno. Takve ljude ne želim u dvorani. Ako ovo gledate vi koji gađate sportaše, nemojte dolaziti jer u dvorani ima djece i mi želimo takve navijače, želimo obitelji, starije i mlade.

Volio bih da se ovo nikad više ne ponovi, mi ćemo se boriti protiv toga i siguran sam da toga neće biti u našim dvoranama. Borba je to, možda i veća nego na terenu, ali izgurali smo i teže stvari. Poštujmo protivnika, napravimo vruću atmosferu.

Pa i ako zapjevamo pjesmu koja nije primjerena, možemo reći da je to dio navijačkog folklora. Ali ovakve su stvari nedopustive. U suradnji s policijom ćemo sigurno takve ljude odstraniti iz dvorane i nećemo im dati da budu dio ove naše priče, prave riječke. Živjela Rijeka”, zaključio je.