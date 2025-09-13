Evo koliko će novca dobiti atletičari koji postave svjetski rekord na SP-u u Tokiju

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver Images

Atletičare koji na Svjetskom prvenstvu Tokiju postave svjetski rekord Svjetska atletika (World atletics) će nagraditi s dodatnih 100.000 dolara (83.480 eura).

Na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju koje je počelo u petak, sudjeluje više od 2.000 sportaša iz gotovo 200 zemalja svijeta, a Svjetska atletika (WA) objavila je da će ponovno nagraditi svjetske rekorde s dodatnih 100.000 dolara. To ne uključuje bonuse za najbolje rezultate.

Sandra Elkasević izborila finale diska na Svjetskom prvenstvu

Američka mješovita štafeta 4 x 400 m bila je posljednji dobitnik nagrade za svjetski rekord koju su osvojili na SP-u u Budimpešti 2023. s vremenom 3:08,80.

Osam najboljih pojedinaca i štafetnih ekipa u svakoj disciplini dobit će novčane nagrade s tim da će ekipe biti nagrađene s 80.000 dolara (66.780 eura) za zlato, 40.000 dolara (33.400 eura) za srebro i 20.000 dolara (16.700 eura) za broncu. Četvrta štafeta dobit će 16.000 dolara, peta 12.000, šesta 8.000, sedma 6.000 i osma 4.000 dolara.

Pojedinačno, zlato će biti nagrađeno sa 70.000 dolara (58.440 eura), srebro s 50.000 dolara (29.220 eura), a bronca s 22.000 dolara (17.379 eura).

Četvrtoplasirani će dobiti 16.000 dolara, petoplasirani 11.000, šesti 7.000, sedmi šesti osmi 5.000 dolara.