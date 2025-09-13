Sandra Elkasević izborila finale diska na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević plasirala se u subotu u finale diska na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Tokiju, dok je Marija Tolj ostala bez plasmana u finale.

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 m, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Maria Tolj je bacila 61,80 m u prvom pokušaju, a u druga dva je bila neuspješna i to nije bilo dovoljno za prolaz dalje.

Sandra Elkasević četvrta na završnici Dijamantne lige

Drugi hitac kvalifikacija od 66,39 m bacila je Nizozemka Jorinde van Klinken, a treći – 66,07 m- dvostruka olimpijska pobjednica i srebrna sa zadnjeg svjetskog prvenstva Amerikanka Valerie Allman. Braniteljica naslova Amerikanka Laulauga Tausaga je u kvalifikacijama bila 5. s hicem 64,99m.

Ovaj rezultat iz kvalifikacija je nešto slabiji od najboljeg rezultata kojeg je Elkasević imala ove sezone – 66,97 m – a ostvarila ga je na mitingu Dijamantne lige u Eugeneu.

Finale diska na rasporedu je u nedjelju s početkom u 12.12 sati (19.12 sati po lokalnom vremenu).