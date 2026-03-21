Dvoransko SP: Sjajni Bloudek u finalu utrke na 800 m

Finale je na rasporedu u nedjelju u 19:38 sati.

Hrvatski atletičar Marino Bloudek kvalificirao se u subotu u finale na 800 m na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu.

Bloudek je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio drugi s vremenom 1:45.92 što je slabije od njegovog najboljeg rezultata i državnog rekorda (1:44,02).

Brži od njega u skupini bio je samo Belgijac Eliott Crestan sa 1:45.71.

Iz prve polufinalne skupine finale su osigurali Australac Peter Bol (1:46.21) i Japanac Allon Tatsunami Clay (1:46.47), a iz druge Amerikanac Cooper Lutkenhaus (1:44.29) i Španjolac Mohamed Attaoui (1:44.48).

