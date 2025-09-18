Bloudek bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Hrvatski atletičar Marino Bloudek (26) nije se uspio plasirati u finale utrke na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Bloudek je u trećoj polufinalnoj skupini istrčao vrijeme 1:44.33 zauzevši sedmo vrijeme skupine, te ukupno 13. mjesto polufinala od 24 natjecatelja.

Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:44,78, u polufinalu je bio još brži sa 1:44.33 no to nije bilo dovoljno za plasman u finale.

Najbrže vrijeme polufinala imao je Irac Cian McPhillips (1.43.18).

Atletičar Dinamo-Zrinjevca je ove godine četiri puta popravljao osobni rekord, te dva puta hrvatski.

U poljskom Bydgoszczu je u svibnju je istrčao 1:44.74, postavši tek drugi Hrvat koji se spustio ispod 1:45. Desetak dana kasnije je u francuskom Montreuil bio još brži, istrčavši novi osobni rekord, 1:44.56.

Fantastičnu formu nastavio je i u lipnju u Ostravi gdje je srušio jedan od najstarijih hrvatskih rekorda. Postavio je vrijeme 1:44.02, srušivši 51 godinu star rekord Luciana Sušnja koji je u rujnu 1974. godine u Rimu istrčao vrijeme 1:44.07.

Sjajnu sezonu nastavio je u srpnju na WACT silver mitingu u Madridu ponovo istrčavši hrvatski rekord na 800m koji sada iznosi 1:44.01.