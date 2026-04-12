17-godišnja zvijezda zabila četiri gola i donijela Hrvatskoj pobjedu na otvaranju Svjetskog prvenstva u Rumunjskoj

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

U nedjelju popodne je u Rumunjskoj otvoreno Svjetsko prvenstvo IIA divizije u hokeju na ledu za U-18 reprezentacije. Drugi meč u tamošnjoj dvorani odigrala je reprezentacija Hrvatske koja je sa 7:4 bila bolja od Španjolske.

Prvu trećinu Hrvatska je dobila s minimalnih 1:0, a za to je bio zaslužan kapetan Bruno Alić kojemu su asistirali Ivan Krmpotić, član Medveščaka te Matko Idžan, dokapetan i uzdanica KHL Siska u domaćem prvenstvu, ali i u Alpskoj ligi hokeja na ledu.

Španjolska je odgovorila u sedmoj minuti drugog perioda, ali hrvatski igrači brzo su vratili prednost. Nešto manje od tri minute nakon primljenog gola je Karlo Stepan, igrač Medveščaka, zabio na asistenciju Tea Marića, člana zagrebačke Mladosti.

Španjolci su zatim s dva gola preokrenuli susret, a onda je tri minute prije kraja Idžan izjednačio na 3:3. Ponovno su osvajači IIB divizije poveli s 4:3, a povratak u susret za Hrvatsku donio je Idžan golom minutu i 16 sekundi prije kraja perioda. Tako se s 4:4 otišlo u posljednjih 20 minuta.

Šou 17-godišnjaka nastavio se i u posljednjem periodu u kojem je s dva nova gola Hrvatsku doveo do 6:4. Hrvatska je potom zaigrala još bolje te je ubrzo i Alić pogodio za konačnih 7:4. Ovim slavljem Hrvatska je privremeno preuzela vrh IIA divizije.

U sljedećem kolu Hrvatsku čeka najteži susret jer igraju s Japanom koji je prošle godine ispao iz IB divizije (rang iznad), a prije dvije iz IA divizije, rang ispod elitne divizije u kojoj igraju najbolje mlade reprezentacije svijeta.