Težak pad na ZOI: Kineskinja ostala nepomično ležati u snijegu i zavladao je muk

AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u talijanskom Livignu dogodio se dramatičan trenutak tijekom kvalifikacija u snowboard halfpipeu.

Kineska snowboarderica Liu Jiayu doživjela je težak pad nakon što je pri doskoku posljednjeg skoka zahvatila rub daske. Pala je na lijevu ruku i rame i potom se nezgodno prevrnula unatrag kroz dno halfpipea.

Ostala je nepomično ležati na snijegu i zavladao je muk. Zbog ozbiljnosti situacije natjecanje je prekinuto na desetak minuta, dok je medicinsko osoblje pružalo pomoć.

Liu s terena je iznesena na nosilima, a u trenutku objave vijesti nije bilo službenih informacija o težini njezinih ozljeda, ali zna se da nije došlo do ozljede vrata.