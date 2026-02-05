Problemi na ZOI zbog virusa. Odgođena utakmica hokejašica

Podijeli :

FedericoxManoni IPAxSport via Guliver

Utakmica olimpijskog turnira hokejašica između reprezentacija Finske i Kanade, koja je trebala biti odigrana večeras s početkom u 21 sat i 10 minuta, odgođena je za 12. veljače, priopćili su iz Organizacijskog odbora ZOI Milano-Cortina 2026.

“Međunarodni olimpijski odbor, Organizacijski odbor Milano-Cortina 2026., Međunarodna federacija hokeja na ledu, reprezentacija Finske i reprezentacija Kanade potvrđuju da je utakmica između ekipa Finske i Kanade, koja je trebala biti odigrana danas na ženskom olimpijskom turniru u hokeju na ledu, odgođena te će biti odigrana 12. veljače s početkom u 14.30 sati u Milano Rho Areni za hokej na ledu”, navedeno je u službenom priopćenju.

Dalje se navodi da je odluka donijeta nakon savjetovanja s medicinskim osobljem i potvrđene zaraze norovirusom u finskoj reprezentaciji, imajući u vidu činjenicu da je najvažnije zdravlje igračica, osoblja u reprezentaciji, službenih osoba i svih koji sudjeluju na turniru.

“Sve uključene strane razumiju razočaranje zbog neodigravanja utakmice u predviđenom terminu, ali ovo je bila odgovorna i potrebna odluka koja odražava duh Olimpijskih igara i čuva integritet natjecanja”, stoji u priopćenju.

Finska je na posljednjem treningu uoči utakmice imala sa samo osam igračica u polju i dvije vratarke na raspolaganju. Glasnogovornica Finske hokejaške federacije Hena Malmberg rekla je da je preostalih 13 igračica u karanteni zbog infekcije.