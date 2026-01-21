Problem uoči OI 2028. MOO: Još nismo imali formalnu komunikaciju s Bijelom kućom

Podijeli :

Zoonar.com 22086148 via Guliver

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) još nije imao formalnu komunikaciju s Bijelom kućom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o pripremama za Ljetne olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, izjavila je u srijedu predsjednica MOO-a Kirsty Coventry.

Trump je u utorak označio kraj turbulentne prve godine na dužnosti, nakon što je uzburkao međunarodne diplomatske vode svojim argumentom za stjecanje Grenlanda te prijeteći trgovinskim ratom s Europljanima koji mu se protive.Ohrabren svrgavanjem venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i preuzimanjem kontrole nad naftom te zemlje, Trump je također govorio o djelovanju protiv Kube i Kolumbije, kao i Irana.

Na pitanje je li posljednjih mjeseci bilo razgovora s Bijelom kućom usred rastućih međunarodnih napetosti oko priprema za Olimpijske igre u Los Angelesu, na kojima se očekuje da će okupiti više od 10.000 sportaša iz preko 200 zemalja, Coventry je rekla da nije na MOO-u da komentira geopolitiku.

“Uvijek smo svjesni svih razgovora koji se odvijaju, kao i geopolitičkih i političkih razgovora“, rekla je na konferenciji za novinare.

“Želim jasno reći da nije u našoj nadležnosti komentirati takva pitanja. Naš je cilj da svi nacionalni olimpijski odbori budu zastupljeni na Igrama. Što se tiče SAD-a, još nismo imali formalnu komunikaciju s Bijelom kućom“, kazala je Coventry.

Potpredsjednik JD Vance predvodit će američku predsjedničku delegaciju na ceremoniji otvaranja Igara 6. veljače, a u Italiji će mu se pridružiti supruga, Usha Vance, druga dama SAD-a.

SAD je suorganizator Svjetskog prvenstva u nogometu kasnije ove godine, a Gianni Infantino, predsjednik svjetske upravne organizacije za taj sport FIFA, više se puta sastao s Trumpom u Bijeloj kući, a u prosincu mu je dodijelio i nagradu za mir.

“Da ne vidimo dobre odnose šest mjeseci prije Svjetskog prvenstva, zabrinula bih se”, rekao je Coventry o Infantinovim vezama s Bijelom kućom. “Kako se približavamo Olimpijskim igrama, vidjet ćete da se odnosi nastavljaju i jačaju.”