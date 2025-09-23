Grad Zagreb i službeno se kandidirao za domaćinstvo Olimpijskih igara

Grad Zagreb i Hrvatski sportski savez gluhih, u partnerstvu s Međunarodnim odborom sportova za gluhe (ICSD), objavili su da je Zagreb i službeno ušao u utrku za domaćinstvo Ljetnih ollimpijskih igara gluhih 2029.

Riječ je o najvećem sportskom događaju gluhih sportaša na svijetu, a ako Hrvatska metropola dobije ovu čast, u Zagreb će doći oko 3.500 sportaša iz više od 100 zemalja. Ukupno se očekuje između 6.000 i 7.000 sudionika, trenera, medija i navijača, što bi ove Igre moglo učiniti najbrojnijima u povijesti.

Deflimpijske igre u Zagrebu donijele bi više od samog sportskog spektakla – one bi Hrvatsku i regiju povezale sa svijetom kroz inkluziju, jednakost i održivi razvoj. Zagreb već sada ima sve preduvjete: jedanaest sportskih borilišta smješteno je unutar svega sedam kilometara, zračna luka udaljena je dvadeset minuta, a javni prijevoz i pješačka dostupnost osiguravaju kompaktno i funkcionalno iskustvo za sve sudionike. Obnova sportskih objekata već je osigurana, a budući da nova gradnja nije potrebna, ulaganja se usmjeravaju u sportaše i pristupačnost.

Predsjednik Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Oliver Lušić, naglašava važnost ove kandidature:

“Zagreb stoji rame uz rame s Atenom u kandidaturi za domaćinstvo Ljetnih deflimpijskih igara 2029. Posebnu težinu daje činjenica da se Olimpijske igre gluhih održavaju već punih sto godina i starije su od Paraolimpijskih igara. Ako Zagreb dobije domaćinstvo, bit će to povijesna prilika ne samo za gluhe sportaše, već i za cijelu Hrvatsku. Time bismo pokazali da smo zemlja koja prepoznaje vrijednost jednakosti i inkluzije, a ujedno bismo se upisali na kartu velikih svjetskih sportskih događaja.“

U sklopu natjecanja koje će trajati 12 dana, Zagreb bi ugostio 21 sportsku disciplinu – od atletike, plivanja i nogometa, preko košarke i rukometa, do taekwondoa, hrvanja i tenisa. Sportske arene, dvorane i vanjski prostori grada oživjet će u pravom olimpijskom duhu, a posebna pažnja posvetit će se održivosti i ekologiji. Igre će se temeljiti na kružnom gospodarstvu, smanjenju emisija i privremenim rješenjima koja se mogu reciklirati, čime će Zagreb postaviti nove standarde za velike međunarodne manifestacije.