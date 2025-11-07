Zrinjski izgubio 6:0, Štimac poslao poruku: ‘Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji’

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima
Mostarski sastav je u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju od Dinama iz Kijeva u Lublinu izgubio s čak 6:0.
Nakon trećeg kola Zrinjski je nakon teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.
Tijerkom petka bivši hrvatski reprezentativac, potom i izbornik, a danas strateg mostarskog kluba, Igor Štimac, imao je poruku za navijače.
“Teška noć i bolan rezultat…
Stara izreka kaže ‘u pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi’…
Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji, hrabro i ponosno na svim frontovima!
Zrinjski Do Smrti!”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!