Zrinjski izgubio 6:0, Štimac poslao poruku: ‘Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji’

Wojciech Szubartowski NEWSPIX. PL via Guliver

Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima

Mostarski sastav je u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju od Dinama iz Kijeva u Lublinu izgubio s čak 6:0.

Nakon trećeg kola Zrinjski je nakon teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.

Tijerkom petka bivši hrvatski reprezentativac, potom i izbornik, a danas strateg mostarskog kluba, Igor Štimac, imao je poruku za navijače.

“Teška noć i bolan rezultat…

Stara izreka kaže ‘u pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi’…

Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji, hrabro i ponosno na svim frontovima!

Zrinjski Do Smrti!”