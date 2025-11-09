Zrinjski bez suspendiranog Štimca preuzeo vrh lige

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Momčad Zrinjskog iz Mostara stigla je do prvoga mjesta prvenstvene ljestvice u Bosni i Hercegovini nakon što su u 13. kolu na svome travnjaku svladali sarajevskog Željezničara 2-1.

Zrinjski sada ima dva boda prednosti ispred banjolučkog Borca koji je sinoć izgubio u Sarajevu od istoimene momčadi.

Željezničar je iznenadio Mostarce i poveo u 21. minuti susreta golom Rakića. Poravnanje je u 52. minuti susreta donio Nemanja Bilbija, a za konačnih 2-1 zaslužan je Leo Mikić.

S klupe Plemiće nije vodio Igor Štimac koji je suspendiran na jedan susret, nego njegov pomoćnik, također hrvatski stručnjak Mario Tot.