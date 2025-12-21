Znate li kome je Kovačević ove sezone dao najveću minutažu?

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo je uzeo titulu jesensku titulu prvaka, a ova je polusezona dosad već bila drugačija od drugih.

U ljetnom prijelaznom roku promijenila se skoro pa cijela svlačionica Dinama, bilo je tu puno odlazaka i dolazaka. Trener Dinama Mario Kovačević također je nakon Slaven Belupa ovog ljeta sjeo na klupu maksimirske momčadi.

Kovačević je dobivao dosad dosta kritika navijača i stručnjaka na svoj rad, kada je rotirao, kada nije rotirao, a puno je njih bilo upućeno i na račun toga što su ‘ugasili’ jednog od najboljih strijelaca prošle sezone s 14 golova u prvenstvu, Roberta Mudražiju koji je stigao iz Lokomotive.

Prema podacima Transfermarkta, najveću minutažu ove sezone kod Kovačevića dobio je jedan stranac, a to je škotski stoper, Scott McKenna. Kod Kovačevića je upisao 2070 minuta.

Poslije njega najveću minutažu dobio je također stoper, Španjolac Sergi Dominguez (1926 minuta), dok je treći po minutaži kod Kovačevića iskusni veznjak, Josip Mišić s odigranih 1913 minuta.

Najmanju minutažu u ovoj polusezoni u Dinamu dobio je igrač koji prema Transfermarktu vrijedi 3.5 milijuna eura, Ronael Pierre-Gabriel. On je dobio 24 minute ove sezone koje je upisao u derbiju protiv Hajduka početkom prosinca, no treba uzeti u obzir kako je bio ozlijeđen, iako se u nekim trenucima pisalo i kako je otpisan u Maksimiru. Iza njega je već spomenuti Mudražija s odigrane tek 132 minute u dresu Dinama u svim natjecanjima.