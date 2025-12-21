Miljenik navijača Dinama opet dobio ovacije, je li to bio oproštaj od Maksimira?

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Nogometaši Dinama uspješno su zaključili prvi dio sezone, na maksimirskom su stadionu u dvoboju 18. kola HNL-a s 2:0 pobijedili gradskog rivala Lokomotivu.

Fran Topić je u 11. minuti doveo Dinamo u vodstvo, dok je konačnih 2:0 postavio Dion Drena Beljo golom u 57. minuti. Dinamo je time osigurao prvo mjesto nakon prvog dijela sezone. Ima četiri boda više od drugog Hajduka koji ima utakmicu manje, u nedjelju na Poljudu igra protiv Vukovara 1991.

Trenutak u kom se cijeli Maksimir podigao na noge i pozdravio svog miljenika dogodio se u 87. minuti. Tada je na teren Mario Kovačević poslao zagrebačkog dečka, Roberta Mudražiju.

Kad je ušao u igru, Mudražija je dobio ovacije Maksimira koji je skandirao “Mudri! Mudri!”, a on se okrenuo prema zapadu i zahvalio se pljeskom.

Mudražija je u Maksimir stigao s osam godina, prošao omladinsku školu, ali zaobilaznim putem stigao je do minuta u prvoj momčadi Dinama. Njegov povratak u Maksimir dogodio se 1. srpnja ove godine nakon što je Dinamo platio otkupnu klauzulu Lokomotivi. Prošle sezone Mudražija je bio treći najbolji strijelac lige s 14 golova, a tome je pridodao i gol u Kupu za Lokomotivu.

U karijeri je ovaj 28-godišnjak igrao za Zagreb, austrijski Liefering, Osijek, Kopenhagen, Rijeku, Olimpiju i Slaven Belupo. Povratak na Maksimir kako je i sam bio rekao bilo je ispunjenje ”dječačkog sna”, ali taj su san u Maksimiru brzo ugasili.

Strateg Dinama Mario Kovačević Mudražiju nije vidio kao igrača za prvu momčad te je minutažu ove sezone dobivao ‘na kapaljku’. U HNL-u ove sezone odigrao je tek 42 minute u pet nastupa, nijednom nije počeo u prvih 11, dok je punu minutažu dobio jedino u Kup utakmici protiv Dinama iz Predavca.

Mudražija je u najboljim igračkim godinama, prema Transfermarktu vrijedi 1.2 milijuna eura, a jedno je sigurno – nesigurna je njegova budućnost u Maksimiru. Hoće li ga Dinamo ove zime slati na neku posudbu, ili će Mudražija ipak ostati u Zagrebu i pokušati se izboriti za minutažu, strpljivo i s puno rada, kao što je i dosad činio, ostaje za vidjeti.