Zidaneov sin promijenio državljanstvo: Umjesto Francuske predstavljat će očevu zemlju rođenja

Podijeli :

(AP Photo/Bernat Armangue)

Sin legendarnog francuskog nogometaša Zinedinea Zidanea, 27-godišnji Luca Zidane promijenio je sportskog državljanstvo te će ubuduće moći predstavljati Alžir, zemlju svog porijekla, objavio je Alžirski nogometni savez (FAF).

“FIFA je 19. rujna i službeno dala dopuštenje vrataru Luci Zidaneu kako može predstavljati alžirsku reprezentaciju”, stoji u priopćenju FAF-a.

Luca Zidane je svoj nogometni put započeo u madridskog Realu u kojem je 2018. nastupio i za prvu momčad. Kasnije je igrao za Racing Santander, Rayo Vallecano i Eibar, da bi trenutačno bio član španjolskog drugoligaša Granade.

Alžir je u odličnoj poziciji izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dva kola prije kraja natjecanja u skupini G afričke zone ima četiri boda više od druge Ugande i trećeg Mozambika, dok će na Afričkom kupu nacija u Maroku od 21. prosinca do 18. siječnja Alžir igrati u skupini s Burkinom Faso, Ekvatorijalnom Gvinejom i Sudanom.