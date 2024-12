Zdravko Mamić: Dao bih krv Vučiću i Milanoviću, a ovom se prilikom ispričavam sinu i bratu

Podijeli :

Zdravko Mamić gostovao je na Face TV kod Senada Hadžifejzovića i govorio o brojnim aktualnim temama. Između ostalog, govorio je o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. I to u superlativima.

Voditelj emisije Senad Hadžifejzović napomenuo je da je predsjednik Srbije rekao lijepe riječi o Mamiću, objašnjava srpski Sport Klub.

“Vučiću bih dao krv!“, rekao je Mamić.

I objasnio:

“Svaki dužnosnik iz Hrvatske koji je došao kod njega na sastanak – prvo je pitao za mene. Više puta je rekao da bi volio da je takav čovjek u Zvezdi. Kako to ne bih cijenio? Puno me puta zaustavljao u redu da mi pruži ruku i kaže: Svaka čast za učinjeno. Čuli smo se i telefonom. Rekao je da će me ugostiti u jednom restoranu u Srbiji u kojem sigurno nisam bio. I za Milanovića bih krv dao, jer kad god je bila tema o meni, on se nije micao, govorio je lijepo o meni. Čovjeku treba malo. To se ne zaboravlja.”

Mamić je govorio i o nogometu u Bosni i Hercegovini.

“Stvoren je novi Dinamo. Trebalo bi mi najmanje pet godina. Znam taj posao. Kad bih osjetio da je netko u pravu, onda bih rekao – to je moj projekt. Na tom smo projektu u Dinamo donijeli milijardu eura. Braća Mamić stvarala su nove prihode, ali su protjerani iz Hrvatske. Ja sam najvažniji čovjek nogometa i radnik, zaslužan sam za uspjeh hrvatskog sporta. Osam stotina milijuna transfera napravio je moj sin, a oni sude mom sinu i mom bratu.

Sada je prilika da se ispričam sinu i bratu. O mojim odlukama u Dinamu – nisu ništa pitali. Da sam htio ukrasti, ne bih uvukao sina i brata. Podigao sam Dinamo iz pepela na europsku i svjetsku razinu. Nije fer i nije normalno. Umjesto da me slave kao heroja, oni mi čine nebesku nepravdu. Vučić mi se pokazao, pružio je ruku kad su mu drugi okrenuli leđa”.