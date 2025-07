Zaštitar napao mlade hajdukovce, a Livaja im stao u obranu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U noći s utorka na srijedu na Bledu došlo je do incidenta između zaštitara i igrača Hajduka, što je sada potvrđeno. Detalji sukoba – je li došlo do fizičkog obračuna ili je sve ostalo na verbalnom naguravanju – za sada nisu poznati, no činjenica je da je do sukoba došlo.

Dogodilo se to oko jedan sat iza ponoći na šetnici između jednog ugostiteljskog objekta i sporednog ulaza hotela u kojem su smješteni hajdukovci tijekom priprema. Tada su tri zaštitara, koje je angažirala općina Bled zbog ranijih problema na jezeru, naišla na grupu od otprilike 15 igrača Hajduka koji su izlazili iz lokala. Njihovo prisustvo potvrdio je i konobar iz tog kafića.

Kako prenosi Index, prema svjedočanstvima, nakon što su napustili lokal, igrači su nastavili puštati glazbu s prijenosnog zvučnika. Jedan od zaštitara, koji se u tom trenutku nalazio u blizini, prišao je Dominiku Prpiću i Roku Brajkoviću te ih, navodno na grub način, zatražio da ugase glazbu. Igrači su to i učinili, no situacija je eskalirala kada je u njihovu obranu stao Marko Livaja, kojem se nije svidio ton i ponašanje zaštitara. Ovaj dio događaja potvrđen je iz više izvora. Što se točno dogodilo nakon toga, još nije razjašnjeno – postoje razne verzije, ali bez potvrđenih činjenica.

Dodatnu dimenziju cijelom slučaju daje i informacija da je dan kasnije u hotel došla osoba koja se predstavila kao jedan od sudionika incidenta te zatražila 5.000 eura od kluba kako bi se cijela stvar zadržala podalje od medija. Hajduk je zahtjev odbio i slučaj prijavio policiji. Daljnji razvoj događaja prepušten je pravnim institucijama.