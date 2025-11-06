Yamala nakon majstorije usporedili s Messijem, oduševio je odgovorom

U četvrtom kolu Lige prvaka Barcelona je gostovala kod Club Bruggea, a navijači na stadionu i pred televizijom gledali su pravu ludnicu koja je završila 3:3.
Poveo je Club Brugge golom Tresoldija da bi Katalonci poravnali preko Ferrana Torresa. Kratko je trajala sreća Barcelone jer je Forbs ubrzo zabio za 2:1 domaćih. Do 61. minute vodio je Brugge, a onda je Yamal prekrasnim pogotkom donio izjednačenje svojoj momčadi.
I to je kratko trajalo, tek tri minute. Tada je ponovno Forbs zabio za Brugge i donio im vodstvo 3:2. 13 minuta je taj rezultat stajao na semaforu, a onda je Yamal asistirao za autogol Tzolisa.
Mladu zvijezdu Barcelone su novinari nakon utakmice usporedili s Messijem, a on je odgovorio:
“Messi je postigao ovakvih tisuću u karijeri, ne mogu se ja uspoređivati s njim.”
