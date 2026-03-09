West Ham nakon penala izborio prvo četvrtfinale FA Cupa nakon 10 godina

Podijeli :

xAlexanderxCanillas/SPPx Sportspressphoto_SPR106598 via Guliver Image

U ponedjeljak navečer odigrana je posljednja utakmica osmine finala engleskog FA Cupa. Bio je to susret dva londonska kluba, West Hama i Brentforda, a do pobjede je nakon raspucavanja penala došao West Ham s 2:2 (

Gledajući stanje na ljestvici Premier lige favorit je bio Brentford. No, na svom London stadionu West Ham je uspio pokazati kvalitetu, barem u prve dvije trećine susreta.

Održan ždrijeb FA Cupa: City dočekuje Liverpool, Arsenalu i Chelseaju se ponovno posrećilo Leeds nakon više od 20 godina izborio četvrtfinale FA Cupa: Tada je u klubu bio i legendarni australski Hrvat

U 19. minuti poveli su golom Jarroda Bowena, engleskog reprezentativca, da bi Brentford ipak izjednačio devet minuta kasnije golom Igora Thiaga, drugog najboljeg strijelca Premier lige.

Nije taj egal trajao do kraja poluvremena jer su Čekićari u 34. minuti dobili kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Bowen. Tako je West Ham na predah otišao s vodstvom od 2:1.

Tu prednost ipak nisu sačuvali do kraja jer je u 80. minuti Crysencio Summerville skrivio kazneni udarac koji je uspješno realizirao Igor Thiago. Do kraja regularnog vremena nije bilo golova što je značilo da se otišlo u dodatnih 30 minuta.

U produžecima nije bilo golova te se otišlo u nemilosrdno raspucavanje jedanaesteraca.

“Lutriju” je otvorio Bowen, dvostruki strijelac s utakmice. Caoimhin Kelleher je pogodio stranu, ali nije uspio zaustaviti Engleza. Idući izvođač bio je Thiago koji je također dva puta bio precizan na utakmici. Njegov kazneni udarac nije uspio zaustaviti Alphonse Areola.

Taty Castellanos potom je bio precizan za West Ham, a onda je Dango Outtara izveo lošu “panenku” i Areola je donio prednost West Hamu.

Callum Wilson je tu prednost i potvrdio savršeno izvedenim penalom za 3:1. Keane Lewis-Potter je zatim smanjio zaostatak na 3:2.

Tomaš Souček je preciznim udarcem uspio svladati Kellehera za 4:2 što je značilo da je sljedeći Brentfordov penal morao pronaći svoju metu kako bi se zadržali u igri za prolaz. Odgovornost je preuzeo Mathias Jensen koji je pucao po sredini gola za smanjenje na 4:3.

Penal za pobjedu tako je trebao pucati Konstantinos Mavropanos koji je u same rašlje pogodio za 5:3 i prolaz West Hama u sljedeću fazu natjecanja.

West Ham je ovom pobjedom izborio svoje prvo četvrtfinale FA Cupa nakon 10 godina i sezone 2015./2016.

Svi parovi FA Cupa:

Manchester City – Liverpool

Southampton – Arsenal

Port Vale – Chelsea

West Ham – Leeds United