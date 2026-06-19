Vušković nakon poraza od Engleske: ‘Iz ovoga ćemo nešto naučiti i krenuti dalje’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Uoči druge utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Paname, hrvatski reprezentativci nastavljaju pripreme nakon poraza od Engleske na otvaranju turnira.

Na konferenciji za medije govorili su Luka Vušković i Andrej Kramarić, koji su najavili važan susret u kojem Hrvatska traži prve bodove na natjecanju.

Kako gledate na utakmicu s Englezima i nastavak turnira?

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Kramarić: “Jednostavno želimo proći grupu jer kasnije može biti nezgodno i puno teže. Imamo puno dobrih stvari za istaknuti, igrali smo protiv odličnog protivnika, moramo se fokusirati na iduće izazove i dobro se pripremiti. Nogomet su detalji, u protivničkom i našem šesnaestercu. Danas svi igraju nogomet i ne bih htio uspoređivati prijašnja natjecanja i utakmice s ovom.

U nogometu se nikad ne zna. Svi smo zasluženo došli na ovo Svjetsko prvenstvo. Koncentracija u trenutku je jako bitna. Mislim da svaka reprezentacija na ovom turniru može pobijediti bilo koju drugu. Idemo po tri boda u idućoj utakmici.”

Vušković: “Sigurno mi je to bila najveća utakmica u karijeri. Žao mi je što je tako završila. Ali iz toga ćemo nešto naučiti, analizirat ćemo probleme, krenuti dalje i to je to. Imamo puno dobrih stvari, igrali smo protiv odličnog protivnika, moramo se fokusirati na iduće izazove idobro se pripremiti.”

Kako vam je raditi s mlađim, odnosno sa starijim suigračima?

Kramarić: “Na mladima svijet ostaje. Mi stariji se isto nećemo dati, to smo već puno puta pokazali. Oni su tu da daju energiju više, da pokrenu naš motor. Oni to za sada rade super. Hrvatska je u svim sportovima imala velike talente i tako će biti i u budućnosti. “

Vušković: “Mi mlađi smo ponosni što možemo igrati s igračima poput Krame, Luke, Perije… da ne nabrajam dalje. Gušt nam je gledati kako igraju u klubovima i reprezentaciji. Od njih se može puno naučiti. Čast je biti ovdje s njima.”

Modrić će protiv Paname odigrati 200. utakmicu za Hrvatsku, je li vam to poseban motiv da ga pogurate do pobjede povodom jubileja?

Kramarić: “Lukina priča je čudesna, možemo reći samo: hvala ti, kapetane, što si nam pokazao put i što imamo čast doživjeti i igrati pored njega. Dat ćemo sve za njega i za Hrvatsku te vjerujem da će pobjeda doći.”