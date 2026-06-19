Evo tko će naslijediti Jusupa na klupi KK Zadra

Novi trener košarkaša Zadra je 47-godišnji Stipe Modrić te će na toj poziciji naslijediti Danijela Jusupa koji je posljednje četiri godine bio strateg prve momčadi.

Modrić u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije, gdje je posljednje dvije sezone vodio prvu momčad, nakon što je prethodno četiri godine radio kao pomoćni trener.

Ostat će upamćen kao trener koji je Iliriju uveo u ABA ligu te joj u prvoj povijesnoj sezoni među regionalnom elitom osigurao ostanak u društvu najboljih.

Nakon završetka bogate igračke karijere, trenerski put započeo je kao pomoćni trener ljubljanske Olimpije u sezoni 2018./19., a potom je četiri godine obnašao istu dužnost u Iliriji prije nego što je preuzeo vođenje prve momčadi.

Rođeni Sinjanin košarkaški je put započeo u Alkaru, a tijekom igračke karijere nastupao je za Olimpiju, Slovan, Ludwigsburg, Cholet, Cedevitu, Anwil Włocławek, Astrum Levice i Portorož. Karijeru je završio u Iliriji, klubu u kojem je kasnije započeo i uspješnu trenersku priču.

Kao igrač najveće uspjehe ostvario je u dresu Olimpije, s kojom je 2002. godine osvojio naslov prvaka ABA lige. S ljubljanskim klubom osvojio je i dva naslova državnog prvaka Slovenije te četiri nacionalna kupa.

Ugovor s Modrićem potpisan je do kraja sezone 2027./28.

U nedavno završenoj sezoni Zadar je poražen od Cibone u finalnoj seriji s 2-3. Jusup je tijekom četiri godine sa Zadrom tri puta bio prvak Hrvatske te je osvojio jedan Kup Krešimira Ćosića.